Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Vestía de negro! Hallan un hombre muerto en el río Medellín a la altura del puente Guayaquil

    De manera preliminar, se conoció que el cuerpo correspondería a una persona de sexo masculino, quien vestía prendas de ropa oscura

    Publicado por: SoloDuque

    rio medellin hacia el norte
    ¡Vestía de negro! Hallan un hombre muerto en el río Medellín a la altura del puente Guayaquil

    Resumen: El reporte inicial se hizo sobre las 10 y media de la mañana, hora en la que la comunidad alertó sobre la presencia de un cadáver que flotaba en el afluente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades judiciales y los organismos de socorro de la capital antioqueña atendieron el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Medellín, en un hecho registrado durante la mañana de este lunes 15 de junio.

    El reporte inicial se hizo sobre las 10 y media de la mañana, hora en la que la comunidad alertó sobre la presencia de un cadáver que flotaba en el afluente, sentido sur-norte, a la altura del tradicional puente Guayaquil.

    muerto en el rio2

    Foto: Cortesía

    Ante la situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para adelantar las complejas maniobras de rescate y asegurar el cuerpo en la orilla del río.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    De manera preliminar, se conoció que el cuerpo correspondería a una persona de sexo masculino, quien vestía prendas de ropa oscura. Una vez realizada la inspección técnica del cadáver, el cuerpo fue llevado a Medicina Legal donde se busca establecer la identidad de la víctima y determinar las causas reales de su fallecimiento.

    muerto en el rio1

    Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.