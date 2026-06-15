Resumen: El reporte inicial se hizo sobre las 10 y media de la mañana, hora en la que la comunidad alertó sobre la presencia de un cadáver que flotaba en el afluente

¡Vestía de negro! Hallan un hombre muerto en el río Medellín a la altura del puente Guayaquil

Minuto30.com .- Las autoridades judiciales y los organismos de socorro de la capital antioqueña atendieron el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Medellín, en un hecho registrado durante la mañana de este lunes 15 de junio.

El reporte inicial se hizo sobre las 10 y media de la mañana, hora en la que la comunidad alertó sobre la presencia de un cadáver que flotaba en el afluente, sentido sur-norte, a la altura del tradicional puente Guayaquil.

Ante la situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para adelantar las complejas maniobras de rescate y asegurar el cuerpo en la orilla del río.

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De manera preliminar, se conoció que el cuerpo correspondería a una persona de sexo masculino, quien vestía prendas de ropa oscura. Una vez realizada la inspección técnica del cadáver, el cuerpo fue llevado a Medicina Legal donde se busca establecer la identidad de la víctima y determinar las causas reales de su fallecimiento.