Resumen: Si usted se ha cruzado con él, sabe de su paradero actual o tiene cualquier pista —por mínima que parezca— que ayude a regresarlo a casa, por favor comuníquese de inmediato.

Vestía de azul y desapareció en Medellín: Buscan desesperadamente a Orlando Ramírez de 77 años

Minuto30.com .- La angustia embarga a una familia en Medellín tras la desaparición de Orlando Ramírez Borrero, un adulto mayor de 77 años de quien no se tiene ninguna noticia desde este viernes 10 de julio de 2026. Las autoridades han encendido las alarmas y piden la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Unidad de Desaparecidos, el hombre fue visto por última vez transitando por el sector del Centro Comercial Unión Plaza, en pleno centro de la capital antioqueña. Las horas son cruciales en la búsqueda de adultos mayores, por lo que se solicita a la comunidad prestar especial atención a sus características físicas y vestimenta.

Características y prendas de vestir

Para facilitar su reconocimiento en las calles, hospitales o terminales de transporte, las autoridades han compartido los detalles exactos de cómo vestía al momento de extraviarse:

Nombre: Orlando Ramírez Borrero.

Edad: 77 años.

Vestimenta: Llevaba un conjunto oscuro compuesto por un pantalón de seda azul oscuro y una camisa de botones también color azul oscuro.

Calzado: Calzaba unos tenis llamativos con detalles en colores blanco, café y anaranjado.

Señal particular: Como rasgo distintivo, don Orlando tiene una cicatriz visible en el lado derecho del pecho.

¿Cómo ayudar si lo ha visto?

La Fiscalía General de la Nación hace un llamado a la solidaridad ciudadana. Si usted se ha cruzado con él, sabe de su paradero actual o tiene cualquier pista —por mínima que parezca— que ayude a regresarlo a casa, por favor comuníquese de inmediato.

Puede reportar cualquier información de manera directa y confidencial a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía a través de:

📞 Celular / WhatsApp: 318 532 1733

También puede acercarse a cualquier patrulla de la policía o comunicarse a la línea de emergencias 123. Compartir esta información en redes sociales o grupos de WhatsApp puede ser la clave para que don Orlando regrese a salvo con sus seres queridos.