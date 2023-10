Verstappen: «Claro que quiero ganar todo lo que pueda, pero esto supera todo lo imaginado»

Lusail (Qatar), 7 oct (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), flamante triple campeón del mundo de Fórmula Uno, explicó a EFE este sábado en el circuito de Lusail, donde acabó segundo el sprint del Gran Premio de Qatar, que "claro que" quiere "seguir ganando todo lo que pueda", pero que, de momento "todo es perfecto, porque" ha logrado muchos más éxitos de los que jamás se "hubiera imaginado".

Si vence de nuevo este domingo, cuando salga desde la 'pole' en la carrera 'normal' de Lusail, Verstappen, que hace una semana cumplió 26 años, sumará su victoria número 49 en la F1 -la decimocuarta del año-, con lo que se situará a sólo dos de la cuarta marca histórica del francés Alain Prost. Y a falta de otras cinco carreras también podría alcanzar al otro cuádruple campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, 53 veces triunfal en la categoría reina.

"Por supuesto que quiero ganar todo lo que pueda. (Alcanzar las victorias de los citados Prost y Vettel) Dependerá de lo que pase en las próximas carreras. Pero ahora mismo lo que quiero es disfrutar de este momento. Estoy muy orgulloso y feliz. Soy joven aún, pero ya he ganado mucho más de lo que esperaba. He logrado ya muchísimo más de lo que me hubiera podido imaginar. Así que todo es perfecto en este momento par mí", respondió a Efe el triple campeón del mundo de F1 este sábado durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) que tuvo lugar en el circuito de Lusail, situado a unos 30 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar.

"Ser triple campeón mundial es algo que suena muy bien. Suena genial. Estoy muy orgulloso por mí, por mi familia; y por todo el mundo en el equipo, a los que estoy muy agradecido por el sensacional trabajo que hacen siempre. El ambiente dentro del equipo es fenomenal y trabajar con esta gente es algo muy importante", comentó.

"De los tres títulos, éste creo que es el mejor. El primero puede que haya sido el más emocional. Pero este año está siendo, claramente, mi mejor año, con esas diez victorias seguidas (constitutivas de récord histórico), que me hacen estar muy orgulloso, también. Luego está el título de en medio, que es eso: el de en medio", apuntó 'Mad Max', que el viernes firmó su trigésima 'pole' en la división de honor del automovilismo, la décima de la temporada.

"Es difícil decir si nada más probar el RB19 en los test de pretemporada ya sabía que con este coche iba a volver a ganar sin problemas. La verdad es que se notaba muy bien, pero estábamos en Baréin. Iba bien en ese circuito (Sakhir), pero tampoco sabíamos cómo se iba a desenvolver en el resto".

"Pero a lo largo del año hemos tenido grandes resultados y hemos hecho un gran trabajo", señaló Verstappen, que afirmó que no se vio campeón del mundo hasta este mismo sábado. "La seguridad total la tengo ahora, porque soñar no te lleva nunca a ninguna parte. Pero está claro que hemos ido mejorando carrera a carrera", dijo.

"No sé si este año he mejorado tanto. No sé si soy más rápido, pero está claro que cada vez tienes más experiencia. Que creces como piloto y como persona", comentó 'Mad Max', que, al ser preguntado por si sintió presión en algún momento de la temporada se refirió a Zandvoort, donde ganó ante su muy apasionada afición el Gran Premio de Países Bajos.

"Con el asfalto mojado y muy resbaladizo, porque íbamos con 'slicks', sí que noté algo, porque por detrás iba gente que no tenía nada que perder en esa carrera", explicó el súper-depredador neerlandés, que no tiene del todo claro cuál ha sido su mejor victoria.

"La de Miami (EEUU) me gustó. También la de Spa (Bélgica), la de Zandvoort. En Suzuka (Japón) ganamos de nuevo el Mundial de constructores. Es difícil decir una sola", apuntó.

Sí tiene más claro, por contra, cuál ha sido su mejor 'pole': "la de Suzuka, probablemente. El coche parecía irreal. Y lo pilotaba sonriendo", afirmó Verstappen, que, en cuanto al mejor Gran Premio de su equipo fue tajante: "cada fin de semana. No puedo elegir uno. El equipo está bien siempre".

No sabe cuántos títulos más podrá ganar. "Dependerá del paquete (del coche). Sé que soy joven y que me quedan un par de años, aún. Dependerá de cuánto tiempo siga aquí y si cambia algo. Pero de momento sigo con todas las ganas del mundo. Hoy sabía que me hacían falta sólo tres puntos, pero quería ganar. Sí que me enteré de que ya era campeón mundial por la retirada de 'Checo'. Pero no pensaba en eso en ese momento. Quería ganar", afirmó.

"Algún día se acabará el hambre, es lógico. Soy joven aún, pero llegará el momento en el que tenga suficiente y quiera hacer otras cosas; o correr menos carreras. Pero no ahora", dijo.

"Esta noche está claro que nos tomaremos alguna copa", comentó, sonriente. "Pero mañana estaré de nuevo aquí ", manifestó el flamante triple campeón del mundo este sábado en Qatar.

Adrián R. Huber

Por: EFE