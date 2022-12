[VIDEO] ¿Ya la escuchó? Esta es la versión colombiana del himno de los argentinos en Qatar, ‘Muchachos’

El éxito musical que acompañó a la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022 fue adaptada al fútbol colombiano por Juan Manrique, un ‘influencer’ que aprovechó su versión para incluir a varios referentes de la ‘Tricolor’.

‘Muchachos’ es el nombre de la canción que se convirtió en el himno de los argentinos durante toda la cita orbital, este tema es interpretado por la banda argentina de rock fusión, ‘La Mosca’.

Miles de aficionados en Argentina y Qatar cantaron estas letras en estadios, plazas y cualquier lugar donde se pudieran reunir y se convirtió en un ‘hit’ mundialista tras el título del seleccionado argentino que será recordado por muchos años.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver con don Diego y ‘La Tota’ alentándolo a Lionel”, dice la letra de la canción más escuchada de la Copa del Mundo.

El tema también fue muy escuchado en Colombia, donde un creador de contenido se puso en la tarea de adaptar esta letra al fútbol nacional y con jugadores de la Liga y de la Selección, por lo que el resultado fue bastante cómico.

“En Colombia yo nací, tierra de Marco Pérez, también de Wilder Medina y la de ‘Teo’ Gutiérrez. No te lo voy a explicar, porque no vas a entender. Messi ganaste el Mundial, pero te falta la Betplay. ¿De qué te sirve esa Copa si no tienes a Dayro [Moreno] ni a Johan [Arango] para festejar? Muchachos, con el ‘Tino’ me emborracho. Con Pablo Armero y ‘Bolillo’, formamos un descontrol”, dice una de las frases adaptadas por Manrique.

