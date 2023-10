Verratti: «Había jugadores que casi me suplicaron para que me quedase en el PSG»

París, 12 oct (EFE).- El italiano Marco Verratti recordó la charla "sincera" en la que el técnico Luis Enrique le dijo que no contaba con él en el PSG, tras 11 años en el club, y aseguró que hubo compañeros que le suplicaron para que se quedase.

"Soy alguien sincero, digo lo que pienso y ellos han hecho lo mismo. Cuando volvimos al trabajo, me entrevisté con el entrenador y me dijo que no entraba en sus planes (…) Me dijo simplemente que quería cambiar, hacer algo nuevo, que llevaba muchos años aquí", contó en una entrevista a "L'Équipe" el centrocampista.

Traspasado en septiembre al Al-Arabi SC de Catar a cambio de 45 millones de euros, Verratti, de casi 31 años, tenía contrato con París hasta 2026 y su marcha sorprendió a muchos, al tratarse del futbolista emblema del club junto al brasileño Marquinhos.

Cuestionado sobre si su creatividad en el centro del campo hace falta en este momento en un irregular PSG, consideró que "sí" y evocó lo que algunos compañeros le dijeron antes su marcha.

"Sé de qué soy capaz, me he entrenado con ellos durante dos meses (de julio a septiembre pasados). Hubo jugadores que casi me suplicaron para que me quedase. Ese el mejor reconocimiento, el de aquellos que te ven todos los días y que saben lo que puedes llegar a hacer", dijo.

No obstante, el talentoso internacional italiano aclaró que considera a Luis Enrique "un gran entrenador".

"Creo que él necesitaba a otros jugadores. No tengo nada contra él, tuvimos muy buenas relaciones. Yo me entrenaba todos los días a tope. Él tampoco puede decir nada malo sobre mí", incidió.

Sobre los 11 años en el PSG, al que llegó con 19 procedente del Pescara, dio a entender que su paso fue de más a menos y, a la hora de citar a los compañeros que más le marcaron, habló de Zlatan Ibrahimovic y Kylian Mbappé, omitiendo otras figuras como Edinson Cavani, Neymar y Messi.

"Era un época diferente, pero al inicio formamos un grupo muy unido", señaló Verratti, quien evocó tres encuentros que le marcaron positivamente durante sus 11 años en París.

El 4-0 contra el Barcelona en los octavos de Champions de 2017 (marcador remontado por el Barça con un 6-1); el 1-0 en la ida de octavos ante el Real Madrid de 2022 (remontado por los merengues 3-1); y un 3-0 contra el Bayern de Múnich en fase de grupos de 2017.

Sobre su frustrada salida al Barcelona en 2017, al que no fue por la intransigencia del presidente Nasser Al-Khelaifi, el italiano aseguró no haberse "arrepentido de nada", porque ha disfrutado "al más alto nivel" más de una década con el PSG, a pesar de no haber logrado el gran objetivo de levantar la Champions.

Verratti, quien en su última temporada en el PSG fue blanco de duras críticas de los hinchas por una supuesta descuidada higiene de vida, aseveró que nunca escondió nada.

"Para mí, el fútbol ha sido ante todo un juego, luego tenía una vida. Me gustaba ir a los restaurantes, tomar un vaso de vino cuando no había entrenamiento. Hay jugadores que se esconden, yo siempre lo he reconocido", se defendió.

Por: EFE