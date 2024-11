Madrid, 29 ene (EFE).- Andrés Iniesta era el "ídolo" de la infancia de Arthur Vermeeren, presentado este lunes, a sus 18 años, con un contrato firmado hasta 2030 y vestido de traje azul marino, con corbata, como nuevo centrocampista del Atlético de Madrid, al que calificó "como el mejor club" y "el mejor momento" para dar "pasos adelante" como futbolista, donde enfocó a la parte física, "uno de sus puntos débiles" que debe "mejorar".

"Quiero estar aquí, espero jugar pronto, ayudar al equipo y tener muchas buenas experiencias", proclamó el jugador internacional belga ya en dos ocasiones pese a su juventud y desde el pasado viernes incorporado al Atlético.

"Tengo que adaptarme. Soy consciente. Lo sabía antes de tomar la decisión. Sé que el primer tramo no va a ser fácil. Será de adaptación. Espero que sea rápido y poder jugar los máximos minutos posibles. Sé que viene la Eurocopa, pero para mí ha sido el mejor momento para dar un paso personal, en las partes física, futbolística, la intensidad, el ritmo… Es el mejor momento para dar este paso y desarrollarme como jugador", señaló en el estadio Cívitas Metropolitano.

"Si ves los últimos partidos y la última temporada del Atlético, no es sólo un equipo que trabaja, sino que también es un equipo que juega al fútbol. Para mí, es importante que yo pueda aprender mucho en este equipo. Antes, en el Amberes, también he tenido que trabajar con Van Bommel", advirtió Vermeeren, descrito por su exentrenador en el equipo belga como un "talento natural", al igual que por su seleccionador, Domenico Tedesco.

"Como alguien nuevo, es importante trabajar mucho para poder ser mejor físicamente, que es uno de mis puntos débiles y es algo que tengo que mejorar. Es el mejor equipo donde puedo dar pasos adelante", defendió el centrocampista, que ya está a disposición de Diego Simeone, su nuevo técnico y uno de los motivos por los que también eligió el Atlético.

"Como jugador quieres a un entrenador que te pueda ayudar. Sé que es un buen entrenador. Como centrocampista que fue (en su época de jugador), para mí es importante todo lo que puedo aprender de él. Todo el mundo sabe el gran entrenador que es y por eso estoy contento de ser un jugador a sus órdenes", dijo.

"Ha sido importante que el club sea una familia"

En su selección del equipo rojiblanco, entre tantos conjuntos interesados en su fichaje, también influyó una cuestión clave: "Ha sido importante que el club sea una familia, que todo el mundo trabaje unido. Cuando llegué aquí es lo que he sentido. Para mí es el mejor club, siendo una familia. Trabajando juntos se pueden ganar títulos".

"Antes de hablar" con Axel Witsel, su compatriota en el vestuario del Atlético, Vermeeren "ya había tomado la decisión" de fichar por el conjunto rojiblanco. "Es muy positivo que él esté aquí para conocer mejor al equipo, explicarme cosas. Me ayuda muchísimo. Sé el jugador que es, le he visto siendo un niño jugar en otros equipos. Para mí es importante tener alguien aquí que me pueda ayudar. Y Axel, en ese sentido, es el mejor", añadió.

"Los primeros momentos en el Atlético han sido maravillosos, el primer momento en que entré, que todo el mundo me ha dado la bienvenida. Me he sentido desde el primer instante en casa. Tengo muchas ganas de estar aquí. Fue muy interesante entrenar con ellos, conocerlos… Ha sido una maravilla", expresó sobre sus primeros entrenamientos.

"Y vivir este domingo el primer partido, aunque sea desde el banquillo, ha sido una sensación muy buena", explicó en el auditorio del Cívitas Metropolitano, que también es lo que más le ha impresionado al futbolista de 18 años a su llegada a la entidad a cambio de 25 millones de euros procedente del Amberes, con el que ha jugado 66 choques.

"Cuando vine al partido (del pasado jueves, como espectador, frente al Sevilla), entrar este estadio ha sido algo maravilloso. Fue un impacto. El ambiente era fantástico. Es lo que más me ha impactado", desveló Vermeeren, que puede jugar por cualquiera de las posiciones del centro del campo, sin centrarse en sólo un puesto.

"Para mí no es tan importante jugar en una posición específica. Es importante lo que me pida el entrenador. Voy a jugar en el puesto donde me necesiten. Una sola posición no es tan importante. Si es diferente me parece bien. Es una de mis cualidades", apuntó.

Tampoco teme a sus nuevos rivales en LaLiga EA Sports. A ninguno. "Miedo es una palabra muy grande. Como jugador no temes a nadie. Conoces la calidad de los rivales, pero no tienes que temerlos. Tienes que ser tú mismo y dar lo mejor de ti", expuso Vermeeren, suplente en su primer encuentro, este domingo ante el Valencia. El miércoles aguarda el Rayo.

