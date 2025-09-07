¡No quedó más que verlo arder! Un bus se quemó en la vía a Santa Elena

Resumen: Incendio de un bus en la vía principal de Santa Elena, cerca de El Mirador. Los bomberos y la Secretaría de Movilidad de Medellín atendieron la emergencia.

Minuto30.com .- En la tarde de este domingo, se reportó el incendio de un bus en la vía principal de Santa Elena, a un kilómetro de El Mirador. Organismos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación.

Los Bomberos y la Secretaría de Movilidad de Medellín hicieron presencia en el sitio para controlar las llamas y gestionar la movilidad.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes para evitar contratiempos.

