La dolorosa eliminación de River Plate a manos de Racing Club en los cuartos de final de la liga argentina, sumada a la temprana salida de la Copa Libertadores y la no clasificación a la edición 2026 del torneo continental, ha provocado un terremoto interno en el equipo de la ‘Banda Cruzada’.

La directiva, en cabeza de Marcelo Gallardo, ha tomado la drástica decisión de realizar un corte profundo en la plantilla, que implicaría la salida de hasta diez jugadores.

Entre los nombres que ya no seguirán en la institución se encuentra el del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien ha sido blanco de fuertes críticas por parte de la hinchada.

La inminente desvinculación de Borja del equipo argentino abre un interesante abanico de posibilidades para el futuro del atacante. Una de las opciones que ha comenzado a sonar con fuerza es un posible regreso al fútbol profesional colombiano.

El goleador, recordado por ser el artífice del título de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, podría ser objeto de interés de varios de los equipos grandes del país.

Aunque no hay acercamientos directos, tanto el conjunto ‘Verdolaga’ como Junior de Barranquilla y Millonarios son mencionados como posibles destinos para el experimentado delantero.

¿Y si lo llaman los verdolagas? Miguel Ángel Borja no seguirá con River Plate

No obstante, la liga colombiana no es la única alternativa para Borja. Fuentes cercanas al entorno del jugador han manifestado que el atacante de 32 años también tiene un gran interés en explorar el fútbol internacional, específicamente el de México.

Este destino se presenta como una opción atractiva, tanto por el nivel competitivo de su liga como por el potencial económico para el futbolista, quien buscaría garantizar su continuidad y un buen rendimiento pensando en futuras convocatorias a la Selección Colombia.

Así las cosas, el futuro de Miguel Ángel Borja se define en las próximas semanas. Tras un paso lleno de altibajos en River Plate, la pregunta que queda en el aire para los aficionados colombianos es: ¿será que el goleador vuelve a vestirse de verde?.

O por otro lado ¿quizás termine en Barranquilla o Bogotá, o se decantará por la aventura en el fútbol mexicano? Su decisión marcará uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de pases.

