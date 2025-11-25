¿Y si lo llaman los verdolagas? Miguel Ángel Borja no seguirá con River Plate

Resumen: La dolorosa eliminación de River Plate en los cuartos de final de la liga argentina ante Racing, sumada a su salida temprana de la Copa Libertadores y la no clasificación a la edición 2026, ha provocado un terremoto interno que se traduce en una drástica decisión de la directiva, liderada por Marcelo Gallardo, de recortar la plantilla hasta en diez jugadores. Entre los futbolistas que dejarán la institución se encuentra el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien ha recibido fuertes críticas de la hinchada. Su salida de River Plate, tras un periodo de altibajos, abre un abanico de posibilidades para su futuro, siendo las opciones más sonadas un posible regreso al fútbol profesional colombiano (mencionándose a Atlético Nacional, Junior y Millonarios) o una aventura en el fútbol mexicano, un destino atractivo por su nivel competitivo y estabilidad económica, con la mirada puesta en la Selección Colombia.
La dolorosa eliminación de River Plate a manos de Racing Club en los cuartos de final de la liga argentina, sumada a la temprana salida de la Copa Libertadores y la no clasificación a la edición 2026 del torneo continental, ha provocado un terremoto interno en el equipo de la ‘Banda Cruzada’.
La directiva, en cabeza de Marcelo Gallardo, ha tomado la drástica decisión de realizar un corte profundo en la plantilla, que implicaría la salida de hasta diez jugadores.
Entre los nombres que ya no seguirán en la institución se encuentra el del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien ha sido blanco de fuertes críticas por parte de la hinchada.
La inminente desvinculación de Borja del equipo argentino abre un interesante abanico de posibilidades para el futuro del atacante. Una de las opciones que ha comenzado a sonar con fuerza es un posible regreso al fútbol profesional colombiano.
El goleador, recordado por ser el artífice del título de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, podría ser objeto de interés de varios de los equipos grandes del país.
Aunque no hay acercamientos directos, tanto el conjunto ‘Verdolaga’ como Junior de Barranquilla y Millonarios son mencionados como posibles destinos para el experimentado delantero.
No obstante, la liga colombiana no es la única alternativa para Borja. Fuentes cercanas al entorno del jugador han manifestado que el atacante de 32 años también tiene un gran interés en explorar el fútbol internacional, específicamente el de México.
Este destino se presenta como una opción atractiva, tanto por el nivel competitivo de su liga como por el potencial económico para el futbolista, quien buscaría garantizar su continuidad y un buen rendimiento pensando en futuras convocatorias a la Selección Colombia.
Así las cosas, el futuro de Miguel Ángel Borja se define en las próximas semanas. Tras un paso lleno de altibajos en River Plate, la pregunta que queda en el aire para los aficionados colombianos es: ¿será que el goleador vuelve a vestirse de verde?.
O por otro lado ¿quizás termine en Barranquilla o Bogotá, o se decantará por la aventura en el fútbol mexicano? Su decisión marcará uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de pases.
