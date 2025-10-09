¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas

Atlético Nacional visitará en la noche de este jueves, 9 de octubre, a Once Caldas en juego válido por la ida de la Copa BetPlay.

Previo al compromiso, en la competencia en la que el conjunto antioqueño busca defender el título obtenido ante el América de Cali en diciembre de 2024.

El más veces campeón de Colombia, previo al juego, entregó el más reciente reporte médico con 5 jugadores por fuera de la nómina.

El primero es el atacante Facundo Batista, sobre el que se indicó que registra una contusión en rodilla derecha y su retorno a entrenamientos se dará según la evolución.

El segundo en la lista es el volante Juan Manuel Zapata, quien presenta una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho y tiene una incapacidad proyectada de 7 semanas.

Asimismo es baja César Haydar, de quien se reportó lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho y tiene una incapacidad proyectada de 8 semanas.

El cuarto jugador no habilitado es el lateral derecho Joan Castro, quien registra un trauma en tendón de Aquiles izquierdo, pero que retorno a entrenamientos este miércoles 8 de octubre.

Finalmente, en el listado de lesionados aparece Juan Bauzá, quien registra lesión de aductor del muslo derecho y la incapacidad será según resultado de exámenes.

El compromiso ante Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales será esta noche de jueves desde las 7:30 de la noche.

