El portero formado en la casa de Atlético Nacional, Kevin Mier, ha alcanzado la cima del reconocimiento mundial.

Esto al ser nominado para integrar el prestigioso XI Ideal Masculino en los premios The Best FIFA Football Awards 2025.

El guardameta que tanta felicidad le dio a los hinchas de Atlético Nacional, ha sido incluido en la lista de los mejores porteros del planeta.

Este es un logro que celebra su excepcional desempeño a lo largo de la temporada 2024-2025.

La nominación de Mier, actual figura del Cruz Azul en la Liga MX, no es casualidad. El arquero se ha consolidado como uno de los más destacados del fútbol internacional.

¡Orgullo verdolaga! Kevin Mier, entre los mejores del mundo en The Best FIFA Football Awards 2025

De Mier destacan sus reflejos, liderazgo, la seguridad bajo los tres palos y la capacidad de mando, miasmas que lo han convertido en un pilar fundamental para su equipo.

Mier fue el Balón de Oro en México, reconocimiento como el Mejor Portero de la temporada 2024-2025 de la Liga MX, destacando su regularidad y habilidad.

La competencia es de lujo. Kevin Mier comparte la lista de nominados con figuras de la talla de Manuel Neuer, Alisson Becker y Jan Oblak, lo que subraya la magnitud de su logro.

Este hito de Mier, lo celebra, sin duda, la casa verdolaga, que a través de sus redes sociales hizo sentir su emoción.

