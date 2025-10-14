Atlético Nacional recibe, en la noche de este martes, 14 de octubre, al Deportivo Cali, en compromiso válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025.

El verde paisa, con 24 puntos, buscará mantenerse con una victoria, en la parte alta de la tabla de posiciones.

Con Diego Arias, como técnico interino del más veces campeón de Colombia, ya suma 3 victorias y un empate en los cuatro partidos que ha disputado.

Ya ratificado hasta el final del campeonato, el estratega buscará otra victoria esta noche, ante el cuadro azucarero que llega con necesidad.

¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

Al Deportivo Cali, con 20 puntos, le urge una victoria que les permita ingresar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay.

Al Cali, dirigido por Alberto Gamero, lo separa de la casilla 8, solo dos goles de diferencia ante el Santa Fe que tiene los mismos puntos.

Incluso, una victoria de los visitantes esta noche en el Atanasio, los dejaría séptimos en la tabla superando a Llaneros de Villavicencio que ocupa esa casilla con 22 puntos.

El compromiso en el coloso de la 74 se disputará desde las 7:30 de la noche.

