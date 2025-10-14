¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

Resumen: Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali este martes 14 de octubre en el Atanasio Girardot a las 7:30 p.m., en un crucial partido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025. El equipo local, dirigido por el ya ratificado técnico interino Diego Arias, busca una victoria para mantenerse en la parte alta de la tabla, aprovechando su buen momento de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 juegos. Por su parte, el Deportivo Cali, con 20 puntos y dirigido por Alberto Gamero, llega con urgencia de ganar para ingresar al grupo de los ocho, pues solo los separan dos goles de diferencia con el octavo puesto.
Atlético Nacional recibe, en la noche de este martes, 14 de octubre, al Deportivo Cali, en compromiso válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025.
El verde paisa, con 24 puntos, buscará mantenerse con una victoria, en la parte alta de la tabla de posiciones.
Con Diego Arias, como técnico interino del más veces campeón de Colombia, ya suma 3 victorias y un empate en los cuatro partidos que ha disputado.
Ya ratificado hasta el final del campeonato, el estratega buscará otra victoria esta noche, ante el cuadro azucarero que llega con necesidad.
Al Deportivo Cali, con 20 puntos, le urge una victoria que les permita ingresar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay.
Al Cali, dirigido por Alberto Gamero, lo separa de la casilla 8, solo dos goles de diferencia ante el Santa Fe que tiene los mismos puntos.
Incluso, una victoria de los visitantes esta noche en el Atanasio, los dejaría séptimos en la tabla superando a Llaneros de Villavicencio que ocupa esa casilla con 22 puntos.
El compromiso en el coloso de la 74 se disputará desde las 7:30 de la noche.
