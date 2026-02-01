¡Veraneando en Ciénaga! Capturan a narco italiano que era buscado hace 9 años en 196 países

Resumen: Las investigaciones señalan que Dei Meneghetti fungía como un enlace clave del crimen transnacional. Su rol consistía en coordinar rutas de tráfico de cocaína a gran escala entre Suramérica y Europa
Minuto30.com .- En una operación relámpago que demuestra la efectividad de la cooperación internacional, la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con el Servicio de Cooperación Internacional de Italia e Interpol Roma, logró la captura en Ciénaga, Magdalena, de Lorenzo Dei Meneghetti.
Este ciudadano italiano no era un delincuente común; figuraba en la lista de los más buscados de su país y era un objetivo de alto valor para las autoridades europeas, quienes le seguían el rastro mediante una Circular Roja de Interpol desde hace 9 años.
El periplo del “fantasma”: De Rumania a la Costa Caribe
El rastro de Dei Meneghetti parece sacado de una novela de espionaje. Según confirmó el Ministerio de Defensa, el narcotraficante implementó una sofisticada estrategia para evadir a la justicia:
Tras ser procesado en Italia, huyó inicialmente hacia Rumania; en territorio rumano consiguió documentación fraudulenta que le permitió ocultar su verdadera identidad. Bajo esta fachada, ingresó a nuestro país, donde se estableció estratégicamente en el departamento del Magdalena para coordinar operaciones ilícitas.
El “Puente” de la cocaína hacia Europa y Marruecos
Las investigaciones señalan que Dei Meneghetti fungía como un enlace clave del crimen transnacional. Su rol consistía en coordinar rutas de tráfico de cocaína a gran escala entre Suramérica y Europa, con conexiones directas en:
España
Italia
Marruecos (norte de África)
Su captura representa un golpe estratégico a las estructuras que alimentan el mercado negro de estupefacientes en el viejo continente y debilita los nexos entre bandas locales y mafias italianas.
Cooperación que da resultados
El Ministerio de Defensa destacó que este resultado fortalece la estabilidad regional y envía un mensaje claro: Colombia no será refugio para criminales internacionales. Dei Meneghetti ahora deberá enfrentar un proceso de extradición para responder por sus delitos en Italia.
