    ¡Veraneando en Ciénaga! Capturan a narco italiano que era buscado hace 9 años en 196 países

    El italiano estaba “echando piscina” de lo más tranquilo cuando fue sorprendido por las autoridades

    Publicado por: SoloDuque

    El narco italiano fue encontrado "pisciniando" en Ciénaga Magdalena. Captura de video
    ¡Veraneando en Ciénaga! Capturan a narco italiano que era buscado hace 9 años en 196 países

    Las investigaciones señalan que Dei Meneghetti fungía como un enlace clave del crimen transnacional. Su rol consistía en coordinar rutas de tráfico de cocaína a gran escala entre Suramérica y Europa

    Minuto30.com .- En una operación relámpago que demuestra la efectividad de la cooperación internacional, la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con el Servicio de Cooperación Internacional de Italia e Interpol Roma, logró la captura en Ciénaga, Magdalena, de Lorenzo Dei Meneghetti.

    Este ciudadano italiano no era un delincuente común; figuraba en la lista de los más buscados de su país y era un objetivo de alto valor para las autoridades europeas, quienes le seguían el rastro mediante una Circular Roja de Interpol desde hace 9 años.

    Imagen publicada por interpol en su ficha de búsqueda. Foto: MinDefensa

    El periplo del “fantasma”: De Rumania a la Costa Caribe

    El rastro de Dei Meneghetti parece sacado de una novela de espionaje. Según confirmó el Ministerio de Defensa, el narcotraficante implementó una sofisticada estrategia para evadir a la justicia:

    Tras ser procesado en Italia, huyó inicialmente hacia Rumania; en territorio rumano consiguió documentación fraudulenta que le permitió ocultar su verdadera identidad. Bajo esta fachada, ingresó a nuestro país, donde se estableció estratégicamente en el departamento del Magdalena para coordinar operaciones ilícitas.

    El italiano fue capturado por la Policía Nacional, en Cooperación Internacional de Italia e Interpol Roma, en Ciénaga magdalena. Foto: MinDefensa

    El “Puente” de la cocaína hacia Europa y Marruecos

    Las investigaciones señalan que Dei Meneghetti fungía como un enlace clave del crimen transnacional. Su rol consistía en coordinar rutas de tráfico de cocaína a gran escala entre Suramérica y Europa, con conexiones directas en:

    España

    Italia

    Marruecos (norte de África)

    Su captura representa un golpe estratégico a las estructuras que alimentan el mercado negro de estupefacientes en el viejo continente y debilita los nexos entre bandas locales y mafias italianas.

    Cooperación que da resultados

    El Ministerio de Defensa destacó que este resultado fortalece la estabilidad regional y envía un mensaje claro: Colombia no será refugio para criminales internacionales. Dei Meneghetti ahora deberá enfrentar un proceso de extradición para responder por sus delitos en Italia.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


