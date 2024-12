Caracas, 14 feb (EFE).- Venezuela elabora un documento que presentará al Consejo Nacional Electoral (CNE) con propuestas de calendario y garantías para las presidenciales de este año, aún sin fecha definida, informó este miércoles la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que encabeza un proceso de consulta con diversos sectores de cara a estos comicios.

En una rueda de prensa, el presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que se presentará un primer borrador a las 41 organizaciones políticas y movimientos de electores que han participado en los encuentros, además de representantes de otros sectores, como el económico, el cultural y el académico, para que estos puedan presentar el jueves sus propuestas y consideraciones.

La AN prevé tener el viernes una "propuesta de documento definitivo", que será suscrito la próxima semana y posteriormente entregado al ente electoral.

Rodríguez señaló que los movimientos políticos proponen que, entre las garantías, haya igualdad de oportunidades de participación de los aspirantes a la Presidencia en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales.

Asimismo, se evalúa el "alcance legal" para que las campañas electorales "puedan recibir algún tipo de financiamiento por parte del Estado".

"Este es un proceso muy dinámico y está avanzando aceleradamente", expresó Rodríguez, quien adelantó que los participantes de estos encuentros han acordado conformar una "instancia política permanente de consulta" que evalúe otros asuntos, además del electoral, y se pueda "avanzar también en otras discusiones".

Este proceso, que comenzó el pasado 5 de febrero, ha sido cuestionado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor, que no participa en estas reuniones y que cree que el Gobierno pretende diseñar unos comicios antidemocráticos.

Rodríguez dijo este miércoles que la AN volverá a invitar a la PUD, que "decidirá si asiste o no", aunque -agregó- no seguirá "convocándolos eternamente".

La PUD ha denunciado la violación de acuerdos por parte del Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificase en enero que la candidata presidencial del bloque antichavista, María Corina Machado, no podrá competir en comicios hasta 2036.

