La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado oficialmente el estado de emergencia en todo el territorio tras terremotos que debastan varias ciudades

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Resumen: El impacto de los sismos ha paralizado gran parte de la infraestructura estratégica y los servicios en el país vecino

Venezuela declara estado de alerta: cierran aeropuerto de Maiquetía, suspenden transporte y clases tras devastador sismo

Minuto30.com .- La situación en Venezuela se agrava con el paso de las horas. Tras el registro de dos fuertes movimientos telúricos, uno de ellos alcanzando una magnitud de 7.5, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado oficialmente el estado de emergencia en todo el territorio nacional debido a los graves daños estructurales reportados en Caracas y otras regiones.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Medidas drásticas ante la crisis y el colapso

El impacto de los sismos ha paralizado gran parte de la infraestructura estratégica y los servicios en el país vecino. Ante el riesgo inminente, el Gobierno venezolano ha ordenado las siguientes restricciones inmediatas:

Cierre del espacio aéreo: El Aeropuerto Internacional de Maiquetía suspendió todas sus operaciones tras confirmarse daños estructurales en sus instalaciones.

Transporte paralizado: Se ordenó la suspensión total del servicio del Metro y del sistema de Ferrocarril para evitar tragedias subterráneas o descarrilamientos.

Suspensión de clases: Las actividades académicas y escolares quedan completamente canceladas hasta nuevo aviso.

Pánico en las calles: más de 20 réplicas

El panorama es crítico en varias ciudades como Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón figuran entre las zonas más afectadas por la emergencia; en el caso de la capital, Caracas, los ciudadanos continúan a la intemperie ante el riesgo de que las edificaciones afectadas terminen de ceder.

Balance sísmico en desarrollo: Las autoridades han confirmado que, luego del devastador temblor inicial, la tierra no ha dejado de moverse. Hasta el momento se han reportado al menos 20 réplicas, lo que dificulta enormemente las labores de evaluación de daños y mantiene a la población en estado de máxima alerta.

Varios paises y Organismoa Multilaterales ofrecen ayuda para superar la difícil situación que vive Venezuela.

Se espera que en las próximas horas el gobierno venezolano emita un boletín oficial con el consolidado preliminar de víctimas, heridos y edificaciones colapsadas en todo el país.

Aeropuerto de Maiquetía afectado por los terremotos