¡Libertad, libertad, libertad para Venezuela!: alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia en un solo grito

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lideraron este miércoles 7 de agosto una concentración masiva en apoyo al pueblo venezolano.

Con emotividad, durante la movilización realizada en el Centro Administrativo La Alpujarra, los asistentes entonaron los himnos de Colombia y Venezuela.

El mandatario local expresó que mientras los venezolanos que están en Medellín no puedan volver a su país, la ciudad los acogerá.

En una concentración masiva en apoyo a los venezolanos, sin precedentes en la ciudad y la región, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón expresaron su voz de

solidaridad con el país vecino al clamar ante el mundo por la libertad de Venezuela e instaron al gobierno del presidente Gustavo Petro a reconocer los resultados electorales reales que dieron como presidente legítimo a Edmundo González.

“Con el gobernador quiero darle un abrazo a cada una de las personas que están acá, que también como colombianos nos sentimos representados en esta bandera. Queremos decirle al pueblo venezolano que no está solo, que desde

Medellín y Antioquia estamos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la democracia y las libertades, y eso es lo que vamos a defender”, dijo el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

“Aquí no se puede hablar con titubeos, cuando lo que está por delante es la defensa de la democracia y las libertades. Desde Medellín y Antioquia no estamos de acuerdo ni cohonestamos con la dictadura de Nicolás Maduro. Y

recuerden que no hay ‘maduro’ que no se pudra ni ‘cabello’ que no se caiga”, agregó el mandatario local.

“Por ustedes, por sus familias, por todo el pueblo venezolano, libertad, libertad, libertad para Venezuela, a un solo grito…libertad, libertad, libertad”, arengó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón manifestó ante los venezolanos que asistieron a la plazoleta de La Alpujarra: «La libertad ha sido una lucha de todos nuestros pueblos. La causa de los venezolanos también es una causa de Antioquia. Nosotros somos testigos del dolor que llevan en su corazón al ver cómo tienen que separarse de sus familias, tener el alma en su patria y no poder regresar. Nosotros somos unos demócratas, creemos en la libertad”.

El mandatario departamental añadió: “¡Desde Antioquia le decimos a Edmundo y a María Corina, adelante! Su fortaleza nos inspira, su valentía nos cobija y el amor por su patria es una luz para todos los colombianos. ¡Viva Venezuela libre!



