Venezolana se vio obligada a velar a su hijo en pleno andén después de que lo asesinaron en La Guajira

Una ciudadana venezolana proveniente de Caracas denunció ante los medios que tuvo que velar a su hijo en plena calle de Maicao debido a que la mujer que alquila la residencia donde él vivía no dejó ingresar el ataúd.

El occiso, identificado como C. Chirrio, fue asesinado el pasado 9 de octubre en la zona del mercado de Maicao, en La Guajira, y su madre tuvo que llorarlo en plena calle ya que no lo pudo velar en la casa porque no se lo permitió la propietaria.

“Después que Medicina Legal me entregó el cuerpo, me trasladé a donde él vivía para velarlo, pero cuando llego no me permitieron entrar con el cadáver. Me vi obligada a hacer la velación en la calle hasta el domingo en horas de la mañana que se le dio sepultura en el cementerio Colombo Árabe”, aseguró la mujer a medios locales.

En medio del llanto, la mujer aseguró que no sabe las razones por las que asesinaron a su hijo y planteó que varias personas le dijeron que él era un hombre trabajador, resaltando que lamenta haberlo despedido en plena calle.