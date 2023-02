Vendían cocaína y marihuana a domicilio y los capturaron

in

Tosmar del Carmen M. C., Sigifredo C. C. y Richard Alexander A. Z., fueron enviados a la cárcel, acusados de comercializar cocaína y marihuana a domicilio en el corregimiento de Puerto Colón en San Miguel (Putumayo).

Personal de la Sijin capturó en flagrancia a los procesados, a quienes les incautaron 600.3 gramos de marihuana y 447.9 gramos de cocaína.

Ninguno de los capturados aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que la Fiscalía les imputó.

