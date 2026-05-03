¡Vendetta mafiosa! Acribillan a colombiano en Bolivia, ligado al cartel de Sebastián Marset

Resumen: Se conoció que Barreto Sánchez había pasado la noche departiendo con un grupo de conocidos al interior de una exclusiva discoteca del sector; hacia las 5:45 de la mañana, la víctima salió del establecimiento y se dirigió a unos puestos de comida cercanos. Minutos después, cuando intentaba abordar su camioneta, fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

Minuto30.com .– Un violento ataque sicarial en Bolivia cobró la vida del ciudadano colombiano Yefersson Alexander Barreto Sánchez. El homicidio, que sacude a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha destapado una compleja investigación policial que apunta a una violenta disputa interna dentro de las estructuras del crimen organizado transnacional.

Así ocurrió el letal ataque

El hecho de sangre se registró durante la madrugada del sábado 2 de mayo en la exclusiva zona del canal Isuto y cuarto anillo. La secuencia del crimen quedó establecida por las autoridades de la siguiente manera:

Se conoció que Barreto Sánchez había pasado la noche departiendo con un grupo de conocidos al interior de una exclusiva discoteca del sector; hacia las 5:45 de la mañana, la víctima salió del establecimiento y se dirigió a unos puestos de comida cercanos. Minutos después, cuando intentaba abordar su camioneta, fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de los delincuentes descendió de la moto y le disparó en repetidas ocasiones a quemarropa, dejándolo sin vida en el lugar. Durante la balacera, otra persona resultó herida por un proyectil.

La sombra de Sebastián Marset y la “vendetta” mafiosa

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, indicó que la hipótesis principal del crimen es un ajuste de cuentas.

Según las investigaciones, el asesinato del colombiano estaría directamente relacionado con una pugna de poder al interior de la organización criminal que lideraba el peligroso narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en marzo pasado en esa misma ciudad.

Tras la caída del capo, el cartel se habría fraccionado, desatando una guerra interna por el control territorial y las rutas ilícitas, lo que explicaría otros hechos violentos registrados recientemente en la región.

Antecedentes y capturas clave

Las autoridades bolivianas revelaron que Yefersson Alexander Barreto Sánchez no era ajeno a la justicia. Desde el año 2013 era procesado por el delito de tráfico de sustancias controladas. Aunque actualmente enfrentaba un juicio oral por este cargo, se encontraba en libertad.

Tras confirmarse el asesinato, la Policía desplegó un gigantesco operativo en la zona que dejó un saldo de 12 personas capturadas.

Estos individuos son interrogados como piezas clave para reconstruir el crimen y determinar si el colombiano operaba como enlace directo de grupos narcos nacionales o internacionales.