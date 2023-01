Velación de Pelé cumple 24 horas: multitudinaria despedida

Entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, miles de aficionados del fútbol hicieron fila para seguir despidiéndose de Pelé, el cual será enterrado este 3 de enero, en un cementerio de Santos, Brasil.

La cantidad de seguidores en la capilla ardiente, en el estadio Vila Belmiro, durante buena parte de la noche fue intenso, pese a que bajó en las horas previas al amanecer.

Cabe resaltar que para mantener los ánimos en las horas nocturnas, los fanáticos de las principales barras del Santos cantaron el himno del equipo o la canción «mil goles», en la que manifiestan lo difícil de imitar la marca de 1.283 goles que se le atribuye a ‘O Rei’.

Para este miércoles, 3 de enero, está previsto que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegue al velorio poco antes de que sea clausurado.

Después se realizará un cortejo fúnebre por las calles de Santos, que terminará en el cementerio, donde finalmente será enterrado en una ceremonia íntima, que contará solo con la presencia de los familiares.

Movimentação de 15 minutos atrás na fila dos últimos fãs que conseguirão se despedir de Pelé. Há pouco, helicópteros presidenciais sobrevoaram o estádio com aplausos dos presentes. pic.twitter.com/xc9WCILE7L

Três horas de espera na fila.

_ Fila de fãs para se despedir do Rei Pelé 👑 chega a 3 km… 200.000 pessoas já compareceram ao velório do Rei Pelé, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos. pic.twitter.com/Aieu8gyQxR

— Prof Ricardo Imbroisi / Prof Custela (@CustelaProf) January 3, 2023