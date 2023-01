Vehículo Tesla se detuvo sin razón y provocó terrible accidente en un túnel

Nuevamente un Tesla en modo conducción semiautónoma genera un accidente de tránsito, esta vez, sucedió en el puente de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos. Hubo ochos vehículos implicados y nueve heridos.

Se trataría de un Tesla Model S que se detuvo sin ninguna razón en medio de su carril.

El aparatoso accidente fue captado por cámaras de seguridad del túnel, los heridos requirieron atención médica de inmediato.

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.

Full story: https://t.co/LaEvX9TzxW pic.twitter.com/i75jSh2UpN

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) January 10, 2023