Vehículo espacial investigará formación cuadrada en la Luna

El vehículo lunar chino Yutu 2 detectó en la superficie del satélite una formación aparentemente cuadrada bautizada en el país como «misterioso cobertizo», informó el portal gubernamental «Our Space» en la red social Wechat, detalló el portal Sohu.

El Yutu 2, que comenzó una expedición de 36 meses el pasado octubre, avistó el mes pasado en el horizonte lunar el extraño promontorio, del que se encuentra a 80 metros de distancia, según Our Space, portal asociado a la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).

El objeto llamó la atención de los científicos, que decidieron enviar el vehículo rumbo hacia él.

El Yutu 2, nombre que significa «conejo de jade», se encuentra en la cara oculta de la Luna.

NEWS 🚨: Mysterious cube-shaped anomaly discovered on the moon's far side by Chinese rover

The rover will spend the next 2-3 months verifying it pic.twitter.com/q153AVtLi3

— Latest in space (@latestinspace) December 5, 2021