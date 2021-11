Ambientalistas y veganos han criticado a los organizadores de la COP26 por el menú, el cual está basado casi en un 60 % en carne y productos lácteos procedentes de granjas escocesas. Estos alimentos, de acuerdo con los activistas, aumentan la emisión de carbono, por lo que contradice los objetivo de la Conferencia sobre el clima.

De acuerdo con los organizadores de la COP26, gracias a la start-up sueca Klimato, cada comida del menú tiene una calificación de dióxido de carbono que mide la cantidad de gas de efecto invernadero que se emitió para producirla.

No obstante, ambientalistas han expresado que algunos de los platos, como la hamburguesa y la pizza mozarella, producen una huella de carbono de 2,1 a 3,9 kilogramos de CO2.

Por lo que, Joel Scott-Halkes, del grupo Animal Rebellion, declaró al periódico Big Issue que ofrecer productos procedentes de animales como carne, mariscos y productos lácteos en la COP26 es como »servir cigarrillos en una conferencia sobre cáncer de pulmón».

Los encargados de la Conferencia afirmaron que alrededor del 80 % de los ingredientes del menú vienen de Escocia, por lo que se reduce el dióxido de carbono producido por el transporte. Sin embargo, los activistas han resaltado que la carne ofrecida es más dañina para el medioambiente, por la alimentación de los animales.

El viernes se espera que miles de personas marchen por Glasglow con el movimiento fundado por Greta Thunberg, Fridays for Future. Además, el sábado habrá otra marcha masiva de la Coalición COP26.

