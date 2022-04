[VIDEOS] «Deje de acosarlo, fastidiosa»: critican a vegana argentina por «montársela» a niño Youtuber colombiano

Carlos Alberto Díaz es el creador de ‘La Granja del Borrego’, tiene 14 años y tiene millones de seguidores por mostrar la vida del campo. Hace algunos días, una vegana argentina comenzó a ponerle problema por los huevos que ponen sus gallinas.

Todo comenzó con el video «si las gallinas se comen sus huevos aquí te tengo la solución». Él explica que podría ser una mala alimentación y que hay que fijarse en el concentrado, que sea de buena calidad. También legumbres, semillas y calcio.

Esto molestó a la vegana argentina conocida como ‘Soy Velen’, popular por sus recetas veganas, que dijo «las gallinas se comen sus huevos porque son de ellas y no tuyas».

Esto generó críticas, sobre todo porque ella comenzó a pelear con un niño. Pero Carlos le contestó con conocimiento:

«Vamos a responder a este video, porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo. Tercero mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería», dijo «El Borrego». También afirmó que no las soltará porque pueden ser atacadas por depredadores.

Polémica en las redes sociales por vegana argentina que insultó a pequeño granjero colombiano por vender huevos de gallina.

Pero la joven argentina seguía y seguía…

«Pero a diferencia tuya, los santuarios no viven de las gallinas. Y te refieres a los huevos como comida, porque no son indispensables para una dieta», añadió, además, que las gallinas eran modificadas genéticamente.

Los usuarios de las redes sociales la han criticado por acosar a Carlos y por su «superioridad moral pretenciosa».

