¡Vea pues! Un vecino lo apuñaló porque “se quedó mirándolo”

Un joven de 17 años de edad denunció que un vecino lo apuñaló porque “se quedó mirándolo”.

Según denunció la víctima, los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de marzo en el barrio Corea de Santa Marta, Magdalena.

Detalló que el se encontraba en el andén de su casa cuando un adolescente pasó en su bicicleta y se le cayó la cadena de esta. El denunciante narró que su agresor lo culpó del incidente que tuvo, según él, porque lo estaba mirando.

“Cuando se le salió la cadena me comenzó a decir con insultos que eso le había pasado por que me le quedé viendo. Él comenzó a ofender a mi papá que estaba en la puerta y le tiró una botella, que casi lo corta, aprovechando que está enfermo y no se puede defender, por lo que salí a encararlo”, relató el joven herido para el medio Al Día.

Cuando el joven lo encaró se presentó una discusión y varios vecinos salieron a ver lo que sucedía, entre estos la mamá del agresor. Al parecer, la mujer tomó a la víctima por la espalda, para que su hijo lo pudiera agredir más fácil.

“Yo empecé a forcejear con la mamá para que me soltara, momento que lo que aprovechó su hijo para acuchillarme”, contó el agredido para el mismo medio.

La víctima se vio la herida y salió corriendo por ayuda. Sus familiares lo trasladaron a un centro médico donde fue atendido y dado de alta al siguiente día.

Por su parte, indicó que intentó instaurar la correspondiente denuncia ante las autoridades pero que no se la han recibido.