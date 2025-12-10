Vea en vivo la rendición de cuentas de Fico Gutiérrez: 6 años liderando a Medellín

Resumen: El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, presenta este miércoles, 10 de diciembre, su rendición de cuentas a la ciudad por su segundo año del actual mandato, el sexto en total.
Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, presenta este miércoles, 10 de diciembre, su rendición de cuentas a la ciudad por su segundo año del actual mandato, el sexto en total.
En su rendición, el alcalde dará a conocer los avances de las diferentes obras propuestas en el plan de desarrollo. Asimismo, el alcalde contará detalles de cómo avanzan los proyectos sociales de la ciudad.
