Vea en vivo la rendición de cuentas de Fico Gutiérrez: 6 años liderando a Medellín

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, presenta este miércoles, 10 de diciembre, su rendición de cuentas a la ciudad por su segundo año del actual mandato, el sexto en total.

En su rendición, el alcalde dará a conocer los avances de las diferentes obras propuestas en el plan de desarrollo. Asimismo, el alcalde contará detalles de cómo avanzan los proyectos sociales de la ciudad.

La rendición de cuentas del alcalde podrá verla a través de nuestras redes sociales.

