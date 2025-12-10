Menú Últimas noticias
    El alcalde Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad. Minuto30 transmite el evento

    Publicado por: SoloDuque

    Vea en vivo la rendición de cuentas de Fico Gutiérrez: 6 años liderando a Medellín

    Resumen: El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, presenta este miércoles, 10 de diciembre, su rendición de cuentas a la ciudad por su segundo año del actual mandato, el sexto en total.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, presenta este miércoles, 10 de diciembre, su rendición de cuentas a la ciudad por su segundo año del actual mandato, el sexto en total.

    En su rendición, el alcalde dará a conocer los avances de las diferentes obras propuestas en el plan de desarrollo. Asimismo, el alcalde contará detalles de cómo avanzan los proyectos sociales de la ciudad.

    La rendición de cuentas del alcalde podrá verla a través de nuestras redes sociales.

    Sonia López

