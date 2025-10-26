¡Vayan pa´la orilla! En video quedó angustioso intento de rescate de una pareja sorprendida por creciente súbita

Resumen: Personas que se encontraban sobre el puente fueron las heroínas del momento, logrando dar aviso y gritar a tiempo a quienes estaban desprevenidos en el río.

Minuto30.com .- Momentos de angustia y pánico se vivieron en San José de la Fragua, Caquetá, cuando una repentina creciente súbita estuvo a punto de causar una tragedia.

Dos bañistas que disfrutaban de las aguas del río estuvieron a pocos segundos de ser arrastrados por la fuerza del agua, sin percatarse del peligro que se avecinaba.

Personas que se encontraban sobre el puente fueron las heroínas del momento, logrando dar aviso y gritar a tiempo a quienes estaban desprevenidos en el río. Gracias a su intervención y a la rápida reacción de los bañistas, se evitó que la furia de la naturaleza se cobrara vidas.

El incidente sirve como una severa advertencia sobre los riesgos de las crecientes súbitas, especialmente en esta época de lluvias, y destaca la importancia de la vigilancia comunitaria.

Momentos en que llega la creciente súbita al sector donde los bañistas disfrutan de las apacibles aguas segundos antes. Foto: Captura de video

