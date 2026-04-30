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Resumen: Para facilitar el regreso a casa de los aficionados que acompañarán al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en su duelo de Copa Libertadores frente a Cusco FC, el Metro de Medellín anunció la extensión de su horario comercial

Vaya tranquilo a ver al poderoso al Atanasio: el metro los espera hasta las 11:45

Minuto30.com .- Para facilitar el regreso a casa de los aficionados que acompañarán al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en su duelo de Copa Libertadores frente a Cusco FC, el Metro de Medellín anunció la extensión de su horario comercial para la noche de este jueves 30 de abril.

¿Cómo funcionará la medida?

El horario extendido aplicará una vez finalice la operación habitual del sistema. Presta atención a estas pautas para planear tu viaje:

Horario adicional: Desde las 11:00 p.m. hasta las 11:45 p.m.

Ingreso exclusivo: Durante esta franja horaria, el único punto habilitado para entrar al sistema será la Estación Estadio.

Salidas habilitadas: El resto de las estaciones de la red Metro funcionarán únicamente para la salida de los usuarios.

Transferencias garantizadas

El sistema de transporte masivo aseguró que quienes aborden los últimos trenes de esta jornada extendida, tendrán garantizada la conexión con las siguientes rutas:

Tranvía: Línea T (Ayacucho).

Metrocables: Líneas K, J, P, H y M.

⚠️ Excepciones del servicio: Ten presente que esta extensión de horario NO aplica para los buses de la Línea O, ni para el cable turístico Línea L (Arví).

💡 Recomendación clave: Para agilizar el ingreso a la estación después del partido y evitar largas filas, el Metro recuerda a todos los asistentes recargar su tarjeta Cívica con anticipación o verificar el saldo disponible en la aplicación.

El partido del DIM es tarde

A las 9 de la noche sonará el silbato para el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, en partido por Copa Libertadores ante Cusco; es la tercera fecha de la fase grupos.

Medellín es tercero en el Grupo A con 1 punto, mientras que Cusco es cuarto sin puntos.

¡Vive la fiesta del fútbol en paz y viaja seguro!