Resumen: Este rescate reafirma el compromiso de la Armada Nacional con la seguridad de la vida humana en el mar

¡Varados por gasolina en la mitad del mar! Con «señales de humo» tuvieron que llamar a la Armada

Minuto30.com .- La Armada de Colombia ejecutó un rescate exitoso en las últimas horas en aguas del Pacífico, logrando salvaguardar la vida de seis personas que se encontraban a la deriva frente a las costas de Buenaventura.

La emergencia se originó cuando dos embarcaciones de pesca artesanal quedaron inmovilizadas en altamar. La causa principal fueron las difíciles condiciones climáticas en la zona, que provocaron el agotamiento del combustible en ambos navíos.

Guardacostas Actúan con Rapidez

Gracias a la rápida acción de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, la Armada pudo atender el llamado de auxilio de manera oportuna. No solo se logró salvaguardar la vida de los tripulantes, sino que también se pudo recuperar y remolcar las dos embarcaciones de pesca.

Este rescate reafirma el compromiso de la Armada Nacional con la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del gremio de pescadores artesanales en el Pacífico colombiano.

Aquí más Noticias de Colombia