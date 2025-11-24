Aparecieron las llaves. Luego de la polémica sobre el autogol en el partido de América de Cali contra Junior, por que no hubo una clara imagen que mostrara la pelota entrando, apareció un video revelador.

En Barranquilla apareció el video que en Cali no se vió. En la acción, con la que Junior le empató al América en los últimos minutos, hubo muchas dudas sobre si el balón ingresó.

Fue en el momento en el que Jean Pestaña, defensa central del América intenta evacuar el balón y la manda fondo.

Sin embargo, Omar Bertel intenta sacarla de la raya, acción que para los de la mecha fue a tiempo, mientras que para el asistente de línea, el árbitro y los junioristas, el balón se metió.

El VAR no pudo encontrar, porque no la tienen, una imagen que esté en línea con el arco y por lo tanto no pudieron contradecir al árbitro y su asistente.

La situación calentó jugadores, cuerpo técnico e hinchas del América que juran que la pelota nunca entró y en efecto esa sensación se tuvo por largas horas.

Pero luego, una cuenta juniorista en X, al menos la que conoció Minuto30, conocida como humor rojiblanco, @Humor_rojiblanc, mostró un video grabado desde la tribuna.

El video, de un celular muy pro, muestra el seguimiento de la jugada y, estando en línea, muestra como Bertel saca la pelota de adentro.

¡El VAR no la vio, pero un hincha sí! Fin de la polémica, un celular “pro” hizo justicia en el juego de América contra Junior

Una vez saliendo las imágenes, surgieron muchas preguntas, una de ellas es, ¿quién fue el hincha que publica un video que perjudica a su equipo?, esto teniendo en cuenta que los hinchas visitantes estaban prohibidos.

Ahora, ante esa duda, pudo ser un aficionado de Junior ‘infiltrado’, como ocurre en la mayoría de los estadios del país.

La otra duda es si en efecto el video está limpio o fue editado, algo que en la época de la inteligencia artificial es relativamente fácil de hacer.

En todo caso, ese video le salva la patria al árbitro y su asistente, este último, bastante colgado en la jugada, pero que de todas maneras aseguró que la pelota entró.

Con el empate, Junior quedó líder con 4 puntos, junto a Atlético Nacional con la misma cantidad de puntos.

Precisamente los dos equipos con más puntos, se verán las caras este miércoles en el estadio Ditaires, donde el verde paisa es local.

Eres como burrito? Pues de lógica que hice zoom, si lo quieres normal acá lo tienes para que dejes de llorar. pic.twitter.com/EEc5lKtqeW — Humor Rojiblanco (@Humor_rojiblanc) November 24, 2025

