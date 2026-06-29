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    ¡Van cayendo todos! Fuerzas Militares abaten a alias «Ñeque», mano derecha y sucesor de «marlon»

    La importancia de alias ‘Ñeque’ radicaba en que recientemente había escalado en la organización, asumiendo el rol que tenía alias «marlon»

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Van cayendo todos! Fuerzas Militares abaten a alias «Ñeque», mano derecha y sucesor de «marlon»

    Resumen: Lograron la neutralización de cuatro presuntos integrantes de grupos armados ilegales, entre ellos un eslabón clave para el mando de estas estructuras en la región.

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    Minuto30.com .- En las últimas horas, las Fuerzas Militares de Colombia reportaron un importante resultado operacional en el departamento del Cauca, logrando la neutralización de cuatro presuntos integrantes de grupos armados ilegales, entre ellos un eslabón clave para el mando de estas estructuras en la región.

    De acuerdo con la información confirmada públicamente por el Comandante General de las Fuerzas Militares, la ofensiva dejó el siguiente balance:

    Cae un líder clave: Durante los enfrentamientos fue abatido Juan Diego Palta Montero alias ‘Ñeque’. Según los reportes de inteligencia, este sujeto operaba como la mano derecha del también abatido alias ‘Marlon’.

    Relevo criminal frustrado: La importancia de alias ‘Ñeque’ radicaba en que recientemente había escalado en la organización, asumiendo el rol y el espacio de mando que había dejado alias ‘Mi Pez’ dentro de la estructura.

    Bajas adicionales: Junto a este cabecilla, las tropas lograron la neutralización de otros tres integrantes del grupo armado en la misma zona de operaciones.

    Estructura afectada: Todos los sujetos abatidos pertenecían a la columna Dagoberto Ramos Ortíz, una facción disidente alineada bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

    Este resultado operacional representa un paso significativo en la estrategia de las autoridades para desarticular los mandos medios y altos de las estructuras criminales que alteran la seguridad y el orden público en el suroccidente del país.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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