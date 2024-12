Van 5 sismos en el mismo departamento de Colombia en las últimas 24 horas

Resumen: Santander, Colombia - 30 de mayo de 2024 - El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado 5 sismos en el departamento de Santander en las últimas 24 horas, todos con magnitud superior a 3. El sismo más reciente, de magnitud 3.9, ocurrió a las 9:37 de la mañana de hoy en el municipio de Los Santos. Los demás sismos se registraron en Los Santos, Coromoro y Zapatoca. Detalles de los sismos: Fecha: 30 de mayo de 2024 Municipio: Los Santos Magnitud: 3.9 Profundidad: 155 km Hora: 9:37 AM (hora local) Fecha: 30 de mayo de 2024 Municipio: Los Santos Magnitud: 3.8 Profundidad: 137 km Hora: 6:47 AM (hora local) Fecha: 29 de mayo de 2024 Municipio: Los Santos Magnitud: 3.2 Profundidad: 153 km Hora: 9:48 PM (hora local) Fecha: 29 de mayo de 2024 Municipio: Coromoro Magnitud: 3.2 Profundidad: 188 km Hora: 7:47 AM (hora local) Fecha: 29 de mayo de 2024 Municipio: Zapatoca Magnitud: 3.3 Profundidad: 151 km Hora: 2:12 PM (hora local)