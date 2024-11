Van 21 animales rescatados por incendios en los cerros de Bogotá

La capital de Colombia sigue ardiendo, la situación en los cerros orientales de Bogotá sigue siendo crítica. En medio de las llamas, 21 animales han sido rescatados.

El Cuerpo de Bomberos en conjunto con el Ejército, Defensa Civil y la Fuerza Aeroespacial (FAC) se encuentran en labores para apagar los incendios.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y la Policía han trabajado en el rescate de animales silvestres y domésticos atrapados en los cerros.

La alcaldía de Chapinero indicó que también se han unido a la causa preparando una red de urgencias con médicas veterinarios.

“Entregamos al área de fauna silvestre de @AmbienteBogota un Chotacabra o Guardacaminos Andino que resultó afectado por el incendio forestal. Ellos lo cuidarán y liberarán en su hábitat una vez esté recuperado”, expresó la alcaldía en su cuenta de X.

Ejemplares recatados

Entre los 21 animales rescatados se encuentran tres animales silvestres: un búho y dos chotacabras.

Los animales domésticos más recurrentes son los perros y gatos.

Los ejemplares son llevados a hogares de paso, posteriormente son entregados al Instituto de Protección de Bienestar Animal de la Alcaldía de Bogotá.

“¡Infinita empatía y compasión con los animales silvestres que buscan huir del incendio de la Circunvalar! No los lastimen, no los acosen, no intenten cogerlos, salvo que estén heridos. Intenten dejarles agua”, dijo en ‘X’ Andrea Padilla, una senadora defensora de los animales.

