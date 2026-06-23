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    ¡Vamos con Puerta! Los elegidos de Colombia para enfrentar a Congo en la segunda fecha del grupo K

    Lorenzo confía nuevamente en la juventud de Puerta en la primera línea de volantes junto a la experiencia y el despliegue físico de Jefferson Lerma

    Publicado por: SoloDuque

    James
    Foto: FCF
    ¡Vamos con Puerta! Los elegidos de Colombia para enfrentar a Congo en la segunda fecha del grupo K

    Resumen: Luis Suárez comandará el ataque en punta, respaldado por la magia de James Rodríguez y el desequilibrio letal de Luis Díaz.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El director técnico Néstor Lorenzo ha definido su once titular para encarar la segunda fecha del Grupo K en la Copa del Mundo 2026. Tras el gran debut, la Selección Colombia busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda frente a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara.

    El XI Titular de Néstor Lorenzo

    El onceno saldrá a la cancha a las 9 de la noche, hora de Colombia, con una formación equilibrada, apostando por la solidez defensiva, la experiencia de James y la velocidad por las bandas:

    Portero: Camilo Vargas

    Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

    Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias

    Atacantes: James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez

    Las novedades del esquema

    Apuesta en el medio: Resalta la presencia del joven Gustavo Puerta en la primera línea de volantes junto a la experiencia y el despliegue físico de Jefferson Lerma, dándole equilibrio al equipo para soltar más a los hombres de ideas.

    Referente de área: Luis Suárez comandará el ataque en punta, respaldado por la magia de James Rodríguez y el desequilibrio letal de Luis Díaz.

    Así llega la ‘Tricolor’

    Colombia llega con aire en la camiseta tras un debut ideal en la primera jornada del Grupo K:

    Primer partido: Victoria 3-1 ante Uzbekistán.

    Los goleadores: Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

    Con Portugal liderando provisionalmente la zona con 4 puntos, tras su empate con Congo y posterior goleada 5-0 a Uzbekistán, un triunfo de Colombia ante Congo la dejaría como líder en solitario con 6 puntos y asegurando su puesto en la próxima fase.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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