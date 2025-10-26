Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde confirmó que se han iniciado las pruebas técnicas en la vía férrea, con resultados positivos: "Pruebas del Metro a 80 Km/h."

¡Vamos bien! Iniciaron las pruebas en el Metro: La Línea A está a punto de unirse nuevamente

Minuto30.com .- ¡Grandes noticias para los usuarios del Metro de Medellín! El alcalde Fico Gutiérrez ha informado que las obras de emergencia para superar la socavación entre las estaciones Poblado y Aguacatala han entrado en su fase final. La Línea A está «a punto de unirse nuevamente».

Pruebas Exitosas a Máxima Velocidad:

El alcalde confirmó que se han iniciado las pruebas técnicas en la vía férrea, con resultados positivos: «Pruebas del Metro a 80 Km/h.»

El éxito de estas pruebas es el último paso antes de la reactivación total del servicio en el tramo afectado.

Cita clave en Estación Poblado:

En proximas horas, el alcalde Federico Gutiérrez y el Gerente del Metro entregaran más detalles del muy próximo reinicio de la línea A en su totalidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Línea A actualmente trabaja en dos tramos, separados entre El Poblado y Aguacatala debido a la contingencia por una socavación en el sector.

Se espera que en este encuentro se anuncie la hora exacta en la que la Línea A volverá a funcionar con normalidad, poniendo fin a la contingencia.

Pruebas del Metro a 80 Km/h.

Vamos bien.

A los 3:30 pm hemos citado a rueda de prensa en Estación Poblado con el Gerente del @metrodemedellin pic.twitter.com/NLS1uckAAX — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 26, 2025

Aquí más Noticias de Medellín