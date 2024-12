«Vamos a ver si tiene las huevas pa’ decirlo en Medellín»: Morelos le respondió los insultos a David González

Atlético Nacional logró un valioso empate en la final de ida de la Liga II, quedando con buena posición de cara al partido de vuelta, y aunque el marcador fue positivo para los verdes, lo que más llamó la atención fue el cruce entre David González y Alfredo Morelos.

Y es que en rueda de prensa, el técnico verde Efraín Juárez confirmó que su similar del Tolima insultó al ‘búfalo’ y exigió respeto, aduciendo además que a él lo han sancionado por celebrar goles, por lo que espera que se mida con la misma vara la situación con González.

Sobre los hechos, el delantero fue consultado finalizado el partido, y no se guardó absolutamente nada: «No, yo no voy a decir nada, ojalá Dios permita y me de la oportunidad de celebrar allá en Medellín y ahí sí voy a decir lo que me dijo para que la gente sepa la clase de persona que es David González.

Además, se fue en contra del entrenador: «supuestamente es un profesional, un técnico que tiene recorrido. Él hizo su carrera, yo he hecho la mía, fue mi compañero, pero tiene que respetar».

Por último, sobre las disculpas del técnico, aseguró que no son suficientes para él: «Me quiso pedir disculpas, pero esas cosas conmigo no. Obviamente uno como ser humano se equivoca, pero decirle cosas a uno ofensivas y en un partido de una final, no tiene nada que ver con el fútbol, que es una alegría y que hay que disfrutarlo, porque es una ofensa demasiado grande. No voy a decir lo que dijo, él lo sabe».