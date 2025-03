¡David González en la cuerda floja! A Millos le duró un partido su participación en un torneo Internacional

Resumen: Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores 2024, eliminó a Millonarios de la Copa Sudamericana en un partido cerrado y polémico. El único gol del partido fue anotado por Michael Barrios al minuto 81. La derrota de Millonarios, que contaba con la presencia de Radamel Falcao García, fue vista como un fracaso rotundo por los aficionados y los comentaristas. La continuidad del entrenador David González está en duda, especialmente por no haber utilizado a Falcao durante la mayor parte del partido. Falcao solo jugó los últimos siete minutos, lo que generó especulaciones sobre su posible salida del equipo. Mientras tanto, Once Caldas celebra su éxito y su regreso a la escena internacional, luego de haber enfrentado dificultades en temporadas anteriores.