Resumen: A través de sus canales oficiales, Valvoline Global LATAM emitió un contundente comunicado confirmando la ruptura de sus relaciones comerciales con Valero

¡Valvoline le dio la espalda! Polémica periodista mexicana que incitó al desorden en concentración de Ecuador fue desvinculada

Minuto30.com .- Durante la cobertura del Mundial, la periodista mexicana Ana Valero se convirtió en el centro de las críticas internacionales. ¿El motivo? Utilizar su espacio en televisión para alentar a los hinchas mexicanos a presentarse en el hotel de concentración de la selección ecuatoriana, con el claro objetivo de perturbar la tranquilidad y el descanso del equipo rival.

La actitud fue calificada por miles de usuarios en redes sociales como antideportiva, generando una ola de indignación que rápidamente escaló hacia las marcas que patrocinaban a la comunicadora.

El comentario

El lunes 29 de junio, durante una emisión de «Mother Soccer» de Fox Sports Valero dijo en un tono sarcástico: “Yo le quiero hacer un atento llamado, por favor, le pido que no vayan a partir de las 23 horas al hotel Westin de Santa Fe y que respeten el juego (…) no vayan a llevarle serenata, cohetes, truenos, no dejarlos dormir. Eso no es actitud deportiva. Recuerde: al Hotel Westin, a partir de las 23 horas”.

Valvoline corta lazos de forma tajante

Ante la magnitud de la controversia, Valvoline, empresa que figura como promotora oficial de la Copa del Mundo, decidió tomar medidas drásticas y desligarse por completo de la periodista para proteger la imagen de la marca.

A través de sus canales oficiales, Valvoline Global LATAM emitió un contundente comunicado confirmando la ruptura de sus relaciones comerciales con Valero:

«Nuestra participación como promotores de la FIFA World Cup 2026™️ nace de nuestra pasión por el juego y su capacidad única para unir a las personas a través de la pasión, el desempeño y la posibilidad. No respaldamos acciones ni declaraciones que sean inconsistentes con estos valores o que afecten el espíritu del fútbol y la experiencia positiva que este crea para los aficionados en todo el mundo.

Asimismo, informamos que Ana Valero ya no colabora con Valvoline Global. Cualquier declaración realizada por ella es de carácter personal y no representa la postura de nuestra organización».

Con este anuncio, la marca deja claro su rechazo a cualquier comportamiento que atente contra el espíritu del Fair Play, marcando un precedente sobre la responsabilidad de los comunicadores y embajadores de marca en eventos de alcance global.