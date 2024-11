Lezama (Bizkaia), 6 feb (EFE).- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, no despejó este martes la incógnita sobre si podrá jugar o no Nico Williams este miércoles ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey (21.30 horas).

"No sé, tenemos que entrenar después. Tenemos que ver cómo está, si puede jugar, si no puede jugar, si merece la pena que juegue… depende del riesgo que podamos correr y ya veremos. Tenemos que esperar al entreno", dijo el técnico rojiblanco al inicio de la rueda de prensa previa al partido que dio esta tarde en Lezama.

"Me lo acabo de encontrar aquí, ahora tenemos previsto que esté con el médico, hablar con él a ver como se encuentra y en función de eso decidiremos si puede entrenar o no. Ayer no entrenó y vamos a ver hoy", añadió Valverde, sin despejar la duda ya no solo de si jugará, sino de si entrará en la convocatoria que ofrecerá tras ese entrenamiento.

Nico Williams es duda por una lesión en la musculatura aductora del muslo derecho que sufrió en el último partido de su equipo, el choque liguero del pasado viernes ante el Mallorca en San Mamés (4-0) y que le obligó a retirarse del terreno de juego en el tramo final.

De ese choque también salió su hermano Iñaki con un dolor inespecífico en la planta del pie izquierdo, pero en el caso del mayor de los Williams se le da por recuperado. Como también a Alex Berenguer e Iñigo Lekue, ambos únicas bajas por lesión contra el Mallorca.

Por: EFE