Valverde gana la etapa y ‘Supermán’ López retoma el liderato de La Vuelta

En un final cerrado con los que quizás son los favoritos al título, La Vuelta a España vio coronarse ganador de etapa a Alejandro Valverde y al colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López nuevamente líder.

La etapa 7 fue ambientada por Nairo Quintana que marcó el ritmo a meta y que lo dejó como cuarto en la general. Acompañaron a Nairo su compatriota López, Primoz Roglic y Valverde.

Miguel Ángel López is de nieuwe leider in de Vuelta. Wilco Kelderman is naar de negende plaats in het klassement geklommen. Robert Gesink is zijn zesde plaats kwijt. #LaVuelta19 pic.twitter.com/zmzelhF4mS

— NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) August 30, 2019