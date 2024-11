Bilbao, 27 ene (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó que "no es fácil, pero sí obligatorio", cambiar el 'chip' de la Copa del Rey a LaLiga para afrontar mañana domingo el partido frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla después de haber apeado al Barcelona el pasado miércoles en San Mamés.

"Tenemos que quitarnos de la cabeza lo que pasó en la Copa y ponernos en lo que ocurrió en Valencia. Perdimos y ahora tenemos una oportunidad de poder sumar. La liga es lo más importante en este momento", recalcó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa.

Valverde confirmó que sufre las bajas de Iñigo Ruiz de Galarreta y Alex Berenguer, ausentes frente al Barça por problemas físicos, a las que se ha sumado la de Imanol García de Albéniz, con gripe, para encarar un partido ante un rival en el que se estrenará como técnico el argentino Mauricio Pellegrino.

"Siempre es una incógnita cuando te enfrentas a un equipo que cambia de entrenador, pero viendo los jugadores que tiene tampoco puede haber muchos cambios. Necesitan sumar y esperamos a un equipo intenso, agresivo y que lo ponga todo. Tenemos que estar a ese nivel", apostilló.

El 'Txingurri' aseguró además que no tienen en cuenta la racha de 17 partidos sin ganar que acumula el Cádiz porque "es un dato que deben analizar ellos". "A nosotros nos da igual, como si hubiese ganado la semana pasada. Necesitan los puntos igual que nosotros y tenemos que estar a la altura", incidió.

Por otro lado Valverde aseguró que la imagen de la piña de jugadores que se formó tras el gol de Iñaki Williams al Barça a la que se sumaron, eufóricos, suplentes como Iker Muniain, Raúl García o Unai Simón refleja "qué es lo que tenemos aquí que hace que esto sea diferente".

"Se ve la implicación del equipo, sea quien sea. Si acabas de llegar o llevas muchos años. Tenemos la ilusión de vivirlo cada día, de sostenerlo y hacerlo en San Mamés siempre es muy especial. Estoy convencido además de que hay gente en la otra parte del mundo que vea eso y lo está disfrutando también", reflexionó.

Sobre otras cuestiones, el técnico consideró que "no hay favorito claro" en la semifinal de Copa que les va a enfrentar al Atlético de Madrid, un rival "que pelea por los títulos de manera regular en los últimos años" y "resolutivo y fiable en las eliminatorias a doble partido".

También fue cuestionado el técnico sobre la incorporación de Adama Boiro, lateral izquierdo de 21 años fichado el pasado miércoles de Osasuna tras abonar los dos millones de euros de su cláusula de rescisión y que "en principio" llegó ya ayer viernes a Lezama para incorporarse al Bilbao Athletic.

"El club le ha estado tiempo siguiendo y estará en contacto con nosotros y le conoceremos", comentó Valverde, antes de rechazar también los comentarios racistas que han aparecido en redes sociales a raíz de este fichaje.

"No me gusta hacer comentarios de cosas que salen en redes sociales porque todos sabemos de qué va esto. Solo lamentar la falta de cultura de la gente, aunque eso lo podemos lamentar todos los días. Que haya un comentario racista sobre esto o sobre cualquier cosa me parece que no sabemos en que mundo vivimos", zanjó.

Por: EFE