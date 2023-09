«Valores» y «estilo de liderazgo» de Scaloni y Aimar como imagen de un banco argentino

in

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- Soñar con lo más grande. Pero teniendo los pies en la tierra. Lionel Scaloni aspiró a lo máximo y ganó. Sus valores humanos -trabajo en equipo, unión de juventud, veteranía y diversión- le han convertido en el protagonista ideal para la última campaña de una de las entidades financieras más importantes de Argentina.

"¿En qué pensaba Scaloni antes de agarrar la selección?". Esa es la frase de partida de un anuncio que sitúa al exfutbolista del Deportivo de La Coruña y Mallorca españoles, entre otros, en varios escenarios de la cotidianidad argentina, a partir de cuya mirada el seleccionador concluye que "Argentina tiene todo para ganar".

Un equipo debe ser "una familia"; contar con "energía que apasiona" pero con "la experiencia" que "no puede faltar"; tiene que "disfrutar" de lo que hace, porque "si no, no tiene sentido"; y para liderarlo hay que "encontrar al socio perfecto".

Esos son los elementos que va desgranando el seleccionador campeón del mundo que halla a ese acompañante ideal en su actual ayudante en el banquillo de la Albiceleste, el también exfutbolista Pablo Aimar.

VALORES

"Los elegimos porque representan los valores que nosotros, como banco y como marca, queremos construir del trabajo en equipo, esfuerzo, el apostar por lo que creemos que hay que hacer y de la humildad, sobre todo", explica a EFE el director general de Banco Macro, Gustavo Manríquez, quien agrega que "representan ese estilo de liderazgo" que considera "clave para empujar" en Argentina.

La entidad financiera es presidida desde marzo de 2023 por el también máximo dirigente del River Plate, Jorge Brito, después del fallecimiento de su padre, Jorge Horacio Brito.

Si bien los términos económicos del acuerdo con Scaloni y Aimar son confidenciales, el gerente general explica que no intentaron "convencerlos", sino que, cuando ellos conocieron el eje de la campaña, "se sintieron identificados con el mensaje y los valores que queríamos transmitir con esta campaña y aceptaron".

Manríquez comenta que esta campaña "es institucional" y no "para promocionar productos", pero reconocen que "esto de alguna manera va a transferir reconocimiento" a todo lo que hace la entidad.

EL FÚTBOL Y LA COMUNICACIÓN

El éxito de la 'Scaloneta' obtenido en diciembre pasado, cuando ganó el Mundial de Qatar 2022 y logró la tercera estrella en la historia de la absoluta, generó en la sociedad argentina una comunión absoluta con la selección, lo que, en opinión del director general del banco, es uno de los motivos por los que valoraron el fútbol como elemento de comunicación.

"Hoy es una de las actividades que más genera unión, identificación y motivación en la gente", concluye.

Con anuncio o sin él, lo que queda claro es que dos de los chicos de la 'escuela Pékerman' (ambos fueron campeones del mundo con la Argentina sub-20 de José Pékerman) sumaron muchos de sus valores y de su estilo de liderazgo para llevar a Argentina a tres títulos en apenas año y medio (Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022) después de "pensar en grande".

Concepción M. Moreno

Por: EFE