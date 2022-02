¿Es usuario? Entérese: Estas serán algunas de las mejoras que se realizarán en el programa EnCicla

in

Con el fin de mejorar la calidad del servicio, el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, explicó que se realizarán algunas modificaciones al sistema de transporte EnCicla.

Y es que hasta la fecha, se tienen cerca de 103 estaciones, de las cuales, 80 son automáticas y hay más de 114.000 ciudadanos del Valle de Aburrá inscritos que se benefician de este servicio, por lo que desde el Área Metropolitana se adelanta la ampliación de estas estaciones.

«Hoy 2022 podemos establecer que se están ampliando las estaciones (…) tenemos ya una serie de estaciones que se lograron entregar de manera más oportuna. Sin embargo, existen cerca de 22 que no se han entregado, para lo cual se debe mencionar que estas estaciones no hacen parte del patrimonio de Encicla, no las hemos pagado», expresó.

Además, el sistema contará con una nueva actualización de software, lo que facilitará tener un reporte detallado de las fallas que se presenten en el sistema, así lo manifestó el subdirector de movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Jhonatan Hernández Loaiza.

«Dentro de las actualizaciones nuevas, los usuarios podrán hacer el cambio del pin dentro de la misma estación, y no tendrán que dirigirse al centro de atención de usuarios, ni lo tendrán que realizar por la página web», expresó.

Finalmente, desde el Área Metropolitana se anunció la realización de una encuesta longitudinal, con el fin de estudiar los comportamientos de viaje de los ciudadanos.

«Es un contrato que tiene una ejecución de 12 meses, con una inversión estimada de 808 millones de pesos, donde tendremos información asociada tanto a la zona rural como urbana. (…) Esto nos permitirá tener comportamientos de desplazamiento de las personas, y determinar las formas en que lo realizan, es decir, si lo hacen en bicicleta, a pie, en transporte público o transporte masivo».

