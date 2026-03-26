¡Aguacero en el Valle de Aburrá! Fuertes lluvias golpean varios municipios

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Resumen: Fuertes lluvias se registran en varios municipios del Valle de Aburrá, incluyendo Medellín, Envigado, Sabaneta y Bello.

Las lluvias en el Valle de Aburrá volvieron a intensificarse en la tarde de este jueves 26 de marzo, generando preocupación en varios municipios del área metropolitana por la alta intensidad de las precipitaciones.

De acuerdo con los reportes más recientes, se registran lluvias fuertes en municipios como Caldas, Envigado, Sabaneta y Bello, así como en sectores de Medellín, especialmente en las comunas de Belén y El Poblado.

En contraste, las lluvias en el Valle de Aburrá se presentan con intensidad moderada en municipios como La Estrella e Itagüí, además del occidente de Medellín.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante posibles emergencias asociadas a las precipitaciones, como inundaciones, deslizamientos o afectaciones en la movilidad.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones, especialmente al transitar por vías con alta acumulación de agua o zonas de riesgo, ya que las lluvias en el Valle de Aburrá podrían continuar durante las próximas horas.

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#SIATAnoticias | (16:13) 🌧️Se registran lluvias de alta intensidad en Caldas, Envigado, Sabaneta, Bello, las comunas de Belén y el Poblado, en Medellín, y de moderada intensidad en La Estrella, Itagüí y el occidente de Medellín. pic.twitter.com/CcFZvmlSYP — siatamedellin (@siatamedellin) March 26, 2026

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