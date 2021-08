La presentadora y exreina Valerie Domínguez lo contó a sus seguidores de Instagram cómo ha sido su proceso para alimentar a su bebé Thiago. De acuerdo con lo expresado en redes sociales, uno de los procesos más duros para Valerie fue la lactancia.

“¡Nunca me imaginé que lactar fuera tan maravilloso! Dicho esto, les quiero contar que no fue para nada fácil al principio y siempre me preguntaba ¿por qué las mamás dicen que es hermoso y en cambio duele y es muy duro?, ¿por qué tanto romanticismo cuando no es así? En mi experiencia, realmente ha sido un sube y baja de emociones” expresó Valerie.

Además, aseguró que casi no le salí leche materna, «Tuve momentos donde mi producción casi que no alcanzaba, días muy duros donde trataba de relajarme para poder continuar con este proceso».

Así fue el proceso de lactancia para Valerie Domínguez