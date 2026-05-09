Valeria Mazo desapareció en Medellín

Resumen: Se reporta la desaparición de Valeria Mazo Porras, una mujer de 26 años, de nacionalidad colombiana e identidad de género femenina. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, lo que dificulta la descripción física completa para su identificación.

Se reporta la desaparición de Valeria Mazo Porras, una mujer de 26 años, de nacionalidad colombiana e identidad de género femenina. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, lo que dificulta la descripción física completa para su identificación.

El hecho habría ocurrido en la ciudad de Medellín el 29 de abril de 2026. Este dato sitúa la desaparición en un contexto urbano reciente, lo que podría facilitar la recolección de información mediante cámaras de seguridad, registros de movilidad o testimonios de personas que hayan estado en la zona en esa fecha.

Debido a la falta de detalles adicionales sobre sus características o circunstancias del hecho, es importante mantener activa la difusión del caso y recopilar cualquier información relevante que pueda ayudar a establecer su paradero. La colaboración ciudadana y la verificación de datos por parte de las autoridades pueden ser clave en su localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes