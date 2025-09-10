Valeria Arboleda clasifica a las semifinales del Mundial de Boxeo

Minuto30
    Valeria Arboleda avanza a semifinales del Mundial de Boxeo, buscando medalla para Colombia. Foto: cortesía World Boxing – Jacob Hammond
    Resumen: La boxeadora colombiana Valeria Arboleda se aseguró un puesto en las semifinales del Campeonato Mundial de Boxeo en Liverpool, Inglaterra, tras vencer por decisión unánime (5-0) a la neerlandesa Gabriella Weerheim en la categoría de los 57 kilogramos. Arboleda, que demostró una técnica y fuerza superiores a lo largo de los tres asaltos, ahora se enfrentará a la subcampeona olímpica Julia Szeremeta de Polonia en las semifinales, con la esperanza de conseguir un lugar en la final y buscar una medalla. Por otro lado, la también colombiana Camila Camilo fue eliminada en su combate por los 60 kg.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La boxeadora colombiana Valeria Arboleda aseguró un lugar en las semifinales del Campeonato Mundial de Boxeo tras una contundente victoria sobre la neerlandesa Gabriella Weerheim.

    El emocionante combate tuvo lugar este miércoles, 10 de septiembre, en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

    Arboleda, que venía de una sólida actuación el pasado domingo al vencer a Enkhjargal Munguntsetseg de Mongolia, mostró su superioridad desde el primer momento.

    En los cuartos de final de la categoría de los 57 kilogramos, la colombiana se impuso con una decisión unánime de 5-0 por parte de los jueces.

    La colombiana demostró una técnica impecable, gran concentración y una notable fortaleza física a lo largo de los tres asaltos.

    En contraste, la otra representante colombiana, Camila Camilo, no tuvo la misma suerte en su enfrentamiento por los 60 kg., siendo eliminada por decisión unánime ante la brasileña Rebeca De Lima Santos.

    El camino de Valeria Arboleda continúa este viernes, 12 de septiembre, cuando se enfrente a la polaca Julia Szeremeta, subcampeona olímpica en París 2024.

    El combate de semifinales, que definirá un cupo para la gran final, se llevará a cabo a partir del mediodía.

    Si Arboleda logra la victoria, avanzará a la final, programada para el sábado a las 2:30 p.m. Allí, se enfrentaría a la ganadora del otro combate de semifinales, que disputarán la venezolana Omailyn Alcalá y la boxeadora india Jaismine Jaismine.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

