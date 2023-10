FOTOS. Más de 20 días desaparecida, Valentina Morales Morales salió de El Poblado y no se sabe nada de su paradero

in

Desde el pasado 3 de octubre inició el ‘calvario’ para la familia de la menor de 15 años, Valentina Morales Morales salió de El Poblado y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

En diálogo con Minuto30, uno de los familiares de la menor aseguró que Valentina estaba con su madre en el sector La Frontera en El Poblado, Medellín, cuando en un abrir y cerrar de ojos la menor desapareció.

«El día 3 de octubre Valentina no tenía clase (…) así que acompañó a su madre al trabajo para no quedarse sola en casa. Sin embargo, durante el día pasó desesperada porque tenía tareas y no se acordaba», expresó la familiar de Valentina.

Cuando la madre de la menor «volvió a la sala no vio el bolso ni a ella por ninguna parte, la buscó y por ningún lado, cuando bajó a la portería (del edificio donde trabaja la mamá de la menor) le dijeron que ella había salido sola».

La salida de la menor, del edificio donde trabaja su mamá en El Poblado, se habría dado entre las 4:20 y las 4:30 p.m.

La mamá pensó que quizás se fue a adelantar las tareas, pero desde hace más de 25 días no se sabe nada de su paradero.

La menor “tiene 15 años, es una mujer casera, de pocas amistades y muy buena estudiante (…) Aún queremos saber qué pasa con el caso», dice la familiar de Valentina Morales, quien clama porque las autoridades pertinentes hagan la respectiva búsqueda.

Ella es Valentina Morales Morales, la menor desaparecida desde el 3 de octubre

La menor es de contextura: delgada, color piel: blanco, forma cabello: liso, color cabello: rubio, longitud cabello: largo, color ojos: azules, tamaño ojos: grandes, particularidad ojos: usa gafas, boca: pequeña, labios: delgados.

El día que desapareció llevaba puesto una blusa color verde, buso color negro, pantalón jean color negro, tenis color negro.

