Video: «Son unos explotadores», ‘Valentina Mor’ habló sobre su video sexual viral, y de otros temas

La joven Valentina Mor, que se ha hecho reconocida en redes sociales, habló luego de la filtración de un video sexual en el que ella sale con el influencer Sammy el heladero, y se desahogó de muchas cosas que la gente supuestamente piensa de ella.

En el video, Valentina Mor confirmó que el influencer es en estos momentos el novio de ella, y que ese día estuvieron en un sitio, se aburrieron y decidieron irse, por lo que tomaron un taxi y allí puso a cargar el celular, pero lo olvidó cuando se bajaron, y tal cual lo contó Sammy, no tenía clave y por ello pudieron acceder a su información.

Por eso, tras conocer que se difundió el video, aseguró que se siente muy avergonzada, y le pidió disculpas a las personas, diciendo que está sin palabras, y que se siente muy apenada, principalmente, con su familia.

Valentina Mor trata de explotadores a los que la hicieron viral por primera vez

En el mismo video, y luego de hablar de la polémica sobre la divulgación de las imágenes de su relación sexual, la joven habló de las personas que la volvieron viral en redes sociales, y aseguró que están abusando de ella.

«En el día de ayer él (el hombre que graba sus videos) salió hablando muchas cosas malas de mi, muchas vagabunderías, y la verdad que yo quiero decirle a todos ustedes, que todo lo que él dijo es mentiras, porque él a mi no me pagó diseño de sonrisa, no me pagó cabello. Él a mí no me pagó de ninguno de los videos que nosotros grabamos ni un solo centavo», aseguró.

Por eso aseguró que ella no hace videos porque le están pagando, pues denunció que las personas que la graban son los que se están quedando con todo.

Entonces se filtra un video xxx de Valentina Mor y un influencer reconocido de Cartagena y lo próximo que hace el es privatizar su perfil, ¿Será para ganar seguidores? ¿A qué costo? pic.twitter.com/tSnG39AnFa — Daniela (@dbgomez_) October 23, 2021