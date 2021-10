[Video] «Valentina Mor» confesó que habría apuñalado a una mujer en San Javier

«Valentina Mor«, como se hace llamar en redes sociales, es la venezolana que se hizo viral en redes sociales en su intento de imitar el acento paisa durante una entrevista y en las últimas horas, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales.

En un video publicado en Tik Tok, se mestra el fragmento de una contundente respuesta que da la mujer a un seguidor; el cibernauta le pregunta si es cierto o no que ella estuvo involucrada en un hecho de intolerancia que se habría registrado en San Javier, donde al parecer una mujer fue atacada con un arma blanca y claramente le preguntó si ella era la responsable.

«Valentina Mor» confesó

«Valentina Mor» respondió, «Qué pena mi gente pero pasaron unos inconvenientes super graves y la verdad es que si, en la cabeza».

De acuerdo con el interrogante del cibernauta, la venezolana habría «apuñalado» a una mujer que habría vivido con ella.

«Le cogieron varios puntos», indicó la extranjera.

Al compartir el video, cientos de comentarios le llegaron; «Esa es una gamina», «solo vine a decir que no todos los venezolanos somos así», «bueno es tiempo de cambiar para ser una persona de bien», «soy venezolano y ella no me representa», «toda una joyita la venezolana»; fueron algunas de las opiniones.

[Video] 'Valentina mor' ¿Ahora se quiere parecer a Karol G? Vea lo que hizo https://t.co/DOHevjsvpT — Minuto30.com (@minuto30com) October 9, 2021

