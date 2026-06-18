Valentina Mejía desapareció en Medellín

Resumen: Valentina Mejía Yepes es una adolescente de 17 años, de sexo femenino, identificada como mujer y de nacionalidad colombiana. La información disponible corresponde a sus datos básicos de identidad.

Valentina Mejía Yepes es una adolescente de 17 años, de sexo femenino, identificada como mujer y de nacionalidad colombiana. La información disponible corresponde a sus datos básicos de identidad.

No se cuenta con información registrada sobre prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento del hecho, ni se reportan señales particulares que ayuden a su identificación física adicional.

Su desaparición ocurrió el 15 de junio de 2026 en el barrio Moravia de Medellín, en el departamento de Antioquia, Colombia. Este es el último lugar y fecha en los que se tiene registro de su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes