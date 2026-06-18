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    Valentina Mejía desapareció en Medellín

    Su desaparición ocurrió el 15 de junio en el barrio Moravia

    Publicado por: Juan Manuel

    VALENTINA MEJIA YEPES
    Valentina Mejía desapareció en Medellín

    Resumen: Valentina Mejía Yepes es una adolescente de 17 años, de sexo femenino, identificada como mujer y de nacionalidad colombiana. La información disponible corresponde a sus datos básicos de identidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Valentina Mejía Yepes es una adolescente de 17 años, de sexo femenino, identificada como mujer y de nacionalidad colombiana. La información disponible corresponde a sus datos básicos de identidad.

    No se cuenta con información registrada sobre prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento del hecho, ni se reportan señales particulares que ayuden a su identificación física adicional.

    Su desaparición ocurrió el 15 de junio de 2026 en el barrio Moravia de Medellín, en el departamento de Antioquia, Colombia. Este es el último lugar y fecha en los que se tiene registro de su paradero.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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